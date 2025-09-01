Происшествия

Подросток обвиняется в убийстве знакомого в Островском районе

Тело 23-летнего мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили в лесополосе одной из деревень Островского района. Следственные органы Следственного комитета РФ по Псковской области начали расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщили в СУ СК РФ по Псковской области.

Видео: СУ СК РФ по Псковской области

Благодаря действиям следователей территориального следственного отдела, следователям-криминалистам управления и оперативным сотрудникам УМВД России по Псковской области удалость установить лицо, совершившее указанное преступление. Им оказался 16-летний знакомый погибшего.

По версии следствия, 11 сентября в вечернее время несовершеннолетний со своим знакомым находился в лесном массиве в деревне Малая Губа Островского района, где между ними произошла ссора из-за несоблюдения подростком финансовых договоренностей. В ходе возникшего конфликта обвиняемый достал нож и нанес пострадавшему несколько ударов в область головы и туловища, от которых последний скончался на месте происшествия.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств, проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы. Фигурант задержан в процессуальном порядке, ему предъявлено обвинение в убийстве, по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу