Происшествия

Иноагента Жилинского* будут судить в Псковском районе за отсутствие отчетов

Экс-члена партии «Яблоко», бывшего координатора общероссийского общественного движения «Голос»** в Псковской области Владимира Жилинского* будут судить за нарушение порядка деятельности иностранного агента, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Отмечается, что иноагент Владимир Жилинский* не представил в установленные законом сроки отчет о своей деятельности (часть 2 статьи 19.34 КоАП РФ).

Судебное заседание назначено на 15 октября.

Напомним, ранее Владимир Жилинский* уже получал штрафы за аналогичные нарушения.

*в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов

**Незарегистрированная организация, выполняющая функции иностранного агента