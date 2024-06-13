Общество

Экс-член псковского «Яблока» Жилинский** получил очередной штраф за непредоставление отчетов

Иноагенту, экс-члену партии «Яблоко», бывшему координатору общероссийского общественного движения «Голос»* в Псковской области Владимиру Жилинскому** назначили штраф в размере 35 000 рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

В Псковский районный суд из управления Министерства юстиции РФ по Псковской области поступил протокол и материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 19.34 КоАП РФ, в отношении Владимира Жилинского**.

Согласно поступившему протоколу, Жилинский** в нарушение пункта 1 части 8 статьи 9 ФЗ от 14 июля 2022 года №255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» в установленные законом сроки не исполнил обязанность по представлению в Минюст России отчетности о своей деятельности, а именно отчет за второе полугодие 2023 года, отчет за 2 и 3 квартал 2023 года, отчет за 2 и 3 квартал 2023 года.

Жилинский**, не имеющий регистрации на территории Российской Федерации, в судебное заседание не явился. Почтовую корреспонденцию вернули в суд с пометкой об истечении срока хранения.

13 сентября 2023 года фигуранта уже привлекали к административной ответственности за совершение аналогичного административного правонарушения. Учитывая это отягчающее обстоятельство, ему назначили административное наказание в виде административного штрафа в размере 35 000 рублей.

Ранее Псковский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Владимира Жилинского**.

*Незарегистрированная организация, выполняющая функции иностранного агента

**Включен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента