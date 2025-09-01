Происшествия

В Пскове на досках у подъездов мошенники развешивают объявления с QR-кодом

В Пскове на досках у подъездов появляются объявления с приглашением в чаты и каналы для жильцов домов и районов. К таким объявлениям приложен QR-код, ведущий на мошеннические ресурсы, сообщили в официальном Telegram-канале региона.

Изображение здесь и далее: официальный Telegram-канал Псковской области

«Убедительная просьба: если увидите такие объявления, не переходите по ссылкам, объявление сорвите, чтобы не дать обмануться вашим соседям, близким, друзьям», - говорится в сообщении.

Уточняется, что ссылки на каналы и домовые чаты можно получить через официальные лица – например, председателя Совета дома.