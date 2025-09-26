Происшествия

Бывшего старшего инспектора поста Убылинка обвиняют в превышении полномочий

Псковская транспортная прокуратура направила в суд дело экс-таможенника о превышении полномочий и коррупции. Перед судом предстанет бывший старший инспектор поста Убылинка, сообщили Псковской Ленте Новостей в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

По версии следствия, с 2019 по 2023 год он незаконно закрывал временный ввоз автомобилей. В результате бюджет недополучил более 9,5 млн рублей таможенных платежей.

Кроме того, инспектор получил 36 тысяч рублей взятки за содействие проезда автомобиля с санкционными товарами.

Уголовное дело направлено в Пыталовский районный суд.