Происшествия

Псковичку наказали за приобретение наркотиков вблизи станции Березки

Псковский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы, признав ее виновной в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотического средства в значительном размере, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской транспортной прокуратуре.

Фото: Архив ПЛН

Суд установил, что в мае 2025 года женщина незаконно приобрела и хранила для личного употребления наркотическое средство, являющееся производным эфедрона, в значительном размере (1,87 грамма), которое извлекла из тайника-закладки на одной из улиц города Пскова.

Ее действия пресекли сотрудники транспортной полиции, задержав в районе железнодорожных путей станции Березки. Наркотик изъят из незаконного оборота.

С учетом позиции государственного обвинителя Псковской транспортной прокуратуры, суд приговорил подсудимую к штрафу в размере 20 000 рублей.