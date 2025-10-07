Происшествия

Замгубернатора Вологодской области подрался с псковским предпринимателем

Замгубернатора Вологодской области Иван Иноземцев подрался в петербургском премиальном отеле Palace Bridge Hotel с 45-летним предпринимателем из Пскова Александром Марским, пишет агентство Life.

Видео: Mash/ Telegram-канал

Вологодский вице-премьер направился в Питер вместе с женой на соревнования ребёнка. Сегодня в шесть утра в гостинице произошла ссора с другим постояльцем — псковским бизнесменом Александром Марским. Драку пришлось разнимать полиции. После осмотра их доставили в территориальный отдел и поместили в специальные камеры.

Иноземцев, курирующий в регионе вопросы безопасности, уже попал в поле внимания руководства: губернатору Георгию Филимонову доложили об инциденте с его заместителем.