Летняя кухня и баня горели в псковской деревне Кузнецово

Возгорание в хозяйственной постройке произошло в деревне Кузнецово Псковского района 19 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Сообщение о возгорании поступило в 14:00. Сгорела летняя кухня. В бане выгорел мансардный этаж по всей площади. Причиной, предположительно, стал аварийный режим работы электросети внутри хозяйственной постройки.

Огнеборцы МЧС России спасли жилой дом и хозяйственную постройку. Привлекались десять специалистов и три единицы техники.