Происшествия

Артснаряд, взрыватель и ручную гранату идентифицировали в великолукском СНТ «Калинка»

Три взрывоопасных предмета идентифицировали в садовом некоммерческом товариществе «Калинка» Великолукского района 20 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

На месте работала группа разминирования поисково-спасательного отряда Великих Лук. Она идентифицировала артиллерийский снаряд калибра 45 мм, взрыватель артиллерийского снаряда и ручную гранату «Ф-1» времен Великой Отечественной войны.

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).