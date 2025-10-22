Происшествия

Криминального авторитета арестовали в Пскове

В Псковской области задержанный за организацию экстремистского сообщества криминальный авторитет арестован судом, сообщили Псковской Ленте Новостей в СУ СК России по Псковской области.

Видео: СУ СК РФ по Псковской области

Следователи регионального следственного управления ранее задержанному криминальному авторитету предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 1, частью 2 статьи 282.2 УК РФ (организация и участие в деятельности экстремистской организации), статьи 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии) и пункту «б» части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, в целях получения имущества в особо крупном размере). По ходатайству органов следствия суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, ранее неоднократно судимый и отбывавший наказания в местах лишения свободы мужчина, будучи приверженцем криминальной идеологии, организовал незаконную деятельность экстремистского и запрещенного в Российской Федерации движения и поддерживал его функционирование в период с августа 2020 года и до настоящего времени.

Кроме того, 6 ноября 2024 года обвиняемый, действуя совместно с иными неустановленными лицами, применяя физическое насилие, потребовал от лица, ранее задержанного и осужденного за незаконную переправку иностранных граждан через государственную границу Российской Федерацию, денежные средства в сумме 1,5 млн рублей в счет компенсации за невыполненную «работу» по переправке лиц за границу. Потерпевший, опасаясь за свои жизнь и здоровье, перевел часть требуемых денег на указанную вымогателями банковскую карту.

В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение комплекса следственных и иных процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств, следователи проверяют возможность причастности фигуранта к совершению иных тяжких и особо тяжких преступлений.