Происшествия

В Псковской области задержаны два криминальных авторитета. ВИДЕО

Следственными органами СУ СК России по Псковской области задержаны два криминальных авторитета, один из которых подозревается в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ) и организации и участии в деятельности экстремисткой организации (ч. 1, ч. 2 ст. 282.2 УК РФ). Второй фигурант подозревается в участии в деятельности организации, признанной экстремистской, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Видео: СУ СК России по Псковской области

По версии следствия, ранее неоднократно судимый и отбывавший наказания в местах лишения свободы мужчина, будучи приверженцем криминальной идеологии, организовал незаконную деятельность экстремистского, запрещенного в Российской Федерации движения и привлек к деятельности организованной им ячейки своего знакомого, с которым впоследствии в период с августа 2020 года и до настоящего времени поддерживал функционирование преступного движения, а именно пропагандировал в обществе криминальные традиции и идеи, следил за соблюдением принятых в преступной среде правил поведения и организовывали пополнение материальной базы, накапливаемой в интересах уголовно-преступной среды («общака»).

В настоящее время оба фигуранта задержаны в процессуальном порядке, в местах их проживания проведены обыски, следователями допрашиваются свидетели, располагающие значимой информацией. В ходе обыска в дачном доме одного из подозреваемых в подвальном помещении обнаружена многочисленная посадка растений, визуально схожих с коноплей.

По обнаруженным предметам назначены судебные экспертизы, продолжается выполнение следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.