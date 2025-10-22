В Псковской области задержаны два криминальных авторитета. ВИДЕО

Происшествия

На вокзале в Санкт-Петербурге обвалилась часть крыши одной из платформ

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия на Ладожском вокзале в Санкт-Петербурге, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре. Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура По предварительным данным, на территории Ладожского вокзала произошло обрушение части конструкции крыши 12-й платформы. Доступ к участку ограничен. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и соблюдения и прав пассажиров.