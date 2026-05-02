Финляндия начала артиллерийские учения у российских границ

Артиллерийские учения Northern Strike 26 начинаются в субботу в Финляндии, недалеко от российских границ.

Как ранее сообщили силы обороны республики, учения пройдут на полигоне «Вуосанка» в муниципалитете Кухмо. Муниципалитет располагается в 70 километрах от российской границы. Маневры запланированы до 12 мая.

По данным сухопутных сил, в ходе учений будут отрабатываться артиллерийские и минометные стрельбы, а также тактические боевые стрельбы. Всего в маневрах примут участие 640 военнослужащих, число задействованной техники не сообщалось, пишет РИА Новости.

В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.

