Происшествия

Появилось видео допроса жительницы Алтайского края, совершившей убийство в Пскове в 90-е годы

Появилось видео допроса жительницы Алтайского края, совершившей убийство в Пскове в 1991 году, сообщили Псковской Ленте Новостей в СУ СК России по Псковской области.

Видео: СУ СК РФ по Псковской области

Следственные органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Алтайского края, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного статьей 17, пунктом «а» статьи 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное из корыстных побуждений).

По версии следствия, 28 сентября 1991 года женщина и ее сожитель прибыли в один из частных жилых домов на территории города Пскова, в котором проживала потерпевшая 1919 года рождения. Войдя в доверие к пожилой хозяйке дома под предлогом аренды комнаты, пара осталась у нее переночевать. После этого в вечернее время обвиняемая по согласованию со своим подельником ударила хозяйку дома несколько раз топором по голове, после чего они беспрепятственно похитили имеющееся в доме имущество и скрылись с места преступления. От полученных повреждений пострадавшая скончалась на месте происшествия.

В рамках принимаемых мер по активизации работы, направленной на раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений против личности, совершенных в прошлые годы, в 2025 году уголовное дело было заслушано и поставлено на контроль заместителем председателя Следственного комитета России Александром Клаусом.

В результате совместной работы региональных следственных органов, сотрудников отдела криминалистического сопровождения следствия по Северо-Западному федеральному округу УКСС в федеральных округах ГУК (КЦ) СК России, экспертов ЭКЦ ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ГУУР МВД России и сотрудников уголовного розыска УМВД России по Псковской области по проверке различных версий произошедшего удалось установить женщину, совершившую убийство потерпевшей совместно со своим сожителем.

В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.