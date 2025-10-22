Происшествия

Жительницу Алтайского края будут судить за убийство, совершенное в Пскове в 90-е годы

Жительницу Алтайского края будут судить за убийство, совершенное в 1991 году в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

В Псковский городской суд поступило уголовное дело в отношении 66-летней жительницы Алтайского края, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного статьей 17, пунктом «а» статьи 102 Уголовного кодекса РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, то есть умышленное убийство из корыстных побуждений).

По версии следствия, жительница Алтайского края прибыла со своим знакомым в город Псков. 28 сентября 1991 года, находясь по месту проживания потерпевшей, пока знакомый отвлекал последнюю, обвиняемая нашла в помещении дома топор и несколько раз ударила им жертву по голове. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте. После чего обвиняемая вместе со своим знакомым похитила принадлежащее убитой и её квартирантке имущество и скрылась с места преступления.

По поступившему уголовному делу назначено судебное заседание.