Военного в Псковской области на шесть лет отправят в колонию за дезертирство

Псковский гарнизонный военный суд 30 октября в присутствии личного состава в расположении войсковой части 74268 вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего, обвиняемого в дезертирстве (часть 3 статьи 338 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в суде.



Фотографии: Псковский гарнизонный военный суд

Установлено, что 17 сентября 2024 года гражданин Смирнов без уважительных причин к установленному сроку – 8.00 не прибыл в войсковую часть 74268. Вместо этого проводил время по своему усмотрению. 18 августа в 14.00 был обнаружен в городе Великий Новгород сотрудниками МО МВД России «Новгородский», в результате чего его незаконное нахождение вне сферы военно-служебных отношений было прекращено.

В судебном заседании подсудимый признал обстоятельства дела, не согласившись с квалификацией преступления.

Суд признал военнослужащего виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 338 УК РФ, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.