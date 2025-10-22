Происшествия

Продавца наркотиков из Петербурга арестовали в Пскове

Псковский городской суд рассмотрел ходатайство следователя следственной части УМВД России по Псковской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 40–летнего жителя Санкт-Петербурга, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

По версии следствия, обвиняемый, согласно достигнутой ранее договоренности с иным лицом, должен был проконтролировать получение оптовой партии наркотических средств и психотропных веществ на территории Пскова и их последующую транспортировку на территорию Санкт-Петербурга.

Реализуя совместный преступный сговор, обвиняемый и иные лица нашли на территории Пскова наркотическое средство, являющееся производным эфедрона, массой 1 килограмм, которое стали незаконно хранить. Довести до конца преступный умысел обвиняемый не смог, так как его задержали сотрудники УФСБ России по Псковской области, УКОН УМВД России по Псковской области.

Наркотическое средство изъято из незаконного оборота наркотических средств.

По итогам рассмотрения ходатайства в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца.