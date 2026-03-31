 
Происшествия

«Любитель сладкого» отправится отбывать обязательные работы в Пскове

22-летнего псковича признали виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества), сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пскова.

Установили, что пскович похитил 35 плиток шоколада на общую сумму более 7 000 рублей в одном из магазинов Пскова. Учитывая позицию государственного обвинителя и предыдущую уголовную ответственность «любителя сладкого» за аналогичные преступления, суд назначил виновному наказание в виде 350 часов обязательных работ.

Осужденный должен будет выполнять общественно полезные работы бесплатно в свободное от основной работы время. 

