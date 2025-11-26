Происшествия

Мужчина погиб при пожаре в Нелидовском проезде в Великих Луках

Возгорание однокомнатной квартиры на первом этаже двухэтажного жилого дома произошло в Нелидовском проезде в Великих Луках 26 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Сообщение о возгорании поступило в 19:48. Квартира выгорела изнутри по всей площади. При ликвидации пожара обнаружен погибшим мужчина, его личность устанавливается. Помимо этого, 38-летний пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение для оказания помощи.

Возможной причиной стало неосторожное обращение с огнем при курении. Спасены четыре человека, из них двое детей. Также спасен жилой дом. Возгорание ликвидировали 12 специалистов МЧС России и три единицы техники.