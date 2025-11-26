Происшествия

Несовершеннолетняя псковичка перечислила мошенникам сбережения своей бабушки

Следственное управление УМВД России по городу Пскову расследует уголовное дело, возбужденное по факту дистанционного мошенничества, в результате которого внучка перечислила неизвестным аферистам сбережения своей бабушки на сумму более миллиона рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, в период с 19 по 22 ноября неустановленный злоумышленник, представившись сотрудником «финансовой организации», а также используя мобильную связь и мессенджеры, ввел в заблуждение несовершеннолетнюю горожанку. Ее убедили в том, что якобы для «декларирования» денежных средств и предотвращения возможных проблем для её бабушки необходимо перевести деньги на «безопасный счёт». Подросток, доверившись этим ложным сведениям, через банкомат перечислила около 1 331 500 рублей, принадлежащих ее бабушке. Пожилой женщине был причинён ущерб в особо крупном размере.

В настоящее время следователи проводят необходимые мероприятия, направленные на установление личности мошенника, закрепление доказательств и полное, объективное расследование данного уголовного дела.