Происшествия

Эколого-биологический центр Пскова выплатит 168 тысяч рублей за нападение енота на ребенка

Трагический инцидент, произошедший в Эколого-биологическом центре Пскова, привел к судебному решению о взыскании 168 тысяч рублей с учреждения. Причиной иска стало нападение енота на воспитанницу центра, в результате которого девочка получила серьезную травму. Расследование выявило грубые нарушения правил безопасности и халатность со стороны педагогического состава, что и стало основанием для столь сурового вердикта.

Фото: pixabay.com

По данным следствия, в момент нападения животного дети находились без должного присмотра. Это позволило еноту, который, по всей видимости, не был должным образом изолирован или обезопасен, приблизиться к воспитаннице и нанести ей глубокую рваную рану кисти. Последствия нападения оказались серьезными, требующими не только медицинской помощи, но и длительного восстановления, пишет «МК в Пскове».

Особую тревогу вызывают действия педагога, который находился на месте происшествия. Вместо того, чтобы немедленно оказать квалифицированную помощь ребенку и вызвать медицинских работников, педагог направил девочку самостоятельно промывать рану в туалет. Более того, для временной перевязки были использованы нестерильные средства, что создает дополнительный риск инфицирования и осложнений.

Ситуация усугубляется полным отсутствием сведений о прививках енота. В случае нападения животного, особенно дикого или содержащегося в условиях, где возможен контакт с людьми, наличие информации о вакцинации против бешенства и других опасных заболеваний является критически важным. Непредоставление этих данных ставит под угрозу здоровье ребенка и усложняет процесс лечения.

В связи с произошедшим Минобразования Псковской области не осталось в стороне. По информации ведомства, педагогу и директору МБУ ДО «Эколого-биологический центр» были объявлены выговоры.