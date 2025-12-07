Происшествия

Крымчанин получил условный срок за выращивание конопли в Новоржевском округе

Уроженец Республики Крым осужден за выращивание конопли, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Новоржевского округа.

В отношении жителя Республики Крым возбудили дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации за хранение наркотических средств без цели сбыта.

В суде установлено, что подсудимый приехал в Новоржевский округ, где решил заказать на интернет-сайте семена конопли с целью выращивания и последующего употребления. Сотрудники полиции выехали по адресу проживания обвиняемого, где обнаружили 314 г конопли.

С учетом позиции государственного обвинителя, суд назначил наказание в виде лишения свободы на 4 года условно с испытательным сроком 3 года. Приговор уже вступил в законную силу.