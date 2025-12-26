Отряды МЧС Псковской области в 2025 году спасли около 80 заблудившихся в лесу человек

За 2025 год поисково-спасательные отряды МЧС в Псковской области спасли 78 человек, заблудившихся в лесу. Такими сведениями поделился начальник ГУ МЧС России по региону Сергей Лаврухин в эфире программы «Обратный отсчет» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Весной, летом, осенью ничего не меняется. В Псковской области грибы растут, ягоды растут. Поэтому 78 человек совместными усилиями (со спасательными подразделениями, пожарно-спасательными подразделениями, волонтерами) были спасены. Как показывает статистика, от этой цифры порядка 10-15%, мы, к сожалению, или не находим, их просто нельзя обнаружить, или находим уже без признаков жизни», – сообщил Сергей Лаврухин.

Гость студии подчеркнул, что каждый десятый потерявшийся человек находится в зоне риска. Исход спасательной операции будет зависеть от ряда факторов.

«Надо понимать, что каждый десятый точно находится в зоне риска. Самый благоприятный для нас случай, когда первоначально человек вышел, потерялся еще светлое время суток, у него есть сотовая связь. Он более менее понимает, где мы. И в основном такие люди выводятся даже по сигналу пожарных машин. Мы выезжаем на основные трассы, начинаем сигнал, они его слышат, идут и спокойно выходят. Самые плохие случаи для нас в поисково-спасательных работах, когда мы ничего не знаем, знаем только направление, условно говоря. Бабушка или дедушка, 90 лет, ни мобильника, ничего нет. И их только из соседнего дома видели, как пошли в лес, в направлении таком-то. Еще страшнее, когда двое-трое суток назад. То ли пошла, то ли не пошла. Конечно, чем больше исходных данных, чем больше информации, тем больше шансов человека найти. Но места у нас, сами знаете, достаточно серьезные. Иногда труднопроходимые и буреломы есть, и животные есть серьезные: медведи, волки. Все это в совокупности определенные проблемы и лесникам, и грибникам доставляет», – добавил Сергей Лаврухин.

Тем не менее он считает, что походы в лес – это хорошее мероприятие. Но для того, чтобы оно не стало печальным, необходимо соблюдать меры безопасности.

«Надо ходить в лес, вопросов нет. Это действительно хорошее мероприятие, но с соблюдением всех необходимых мер безопасности. О них было уже столько сказано. Но главное, наверное, не суетиться, брать с собой все необходимые предметы, понимать ориентиры, иметь их при себе. Ну и не ходить далеко. Главное предупредить родственников, понять, куда ты идешь. Лучше, конечно, не одному. И учитывать свое состояние здоровья, состояние природной среды. Желательно быть все время на связи. Это 95% успеха», – подытожил Сергей Лаврухин.