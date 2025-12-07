Происшествия

Методы воспитания мальчика в Опочке суд квалифицировал как истязание

Опочецкий суд вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «г» части 2 статьи 117, статьи 156 УК РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Судом установлено, что подсудимый систематически причинял своему несовершеннолетнему сыну физические и психические страдания за невыполненные домашние задания, неуспеваемость в школе и поведение дома путём нанесения побоев и иных насильственных действий, ненадлежащим образом исполнял обязанности по воспитанию ребенка, жестоко с ним обращался.

Суд признал подсудимого виновным в совершении преступлений и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 1 месяц с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Мужчина заключен под стражу в зале суда.