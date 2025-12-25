Происшествия

В Дедовичском округе суд оштрафовал водителя за ДТП, повлекшее вред здоровью

Дедовичский окружной суд Псковской области рассмотрел административное дело в отношении уроженца Магаданской области, совершившего административное правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 12.24 Кодекса об административных правонарушениях РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

 

Правонарушение связано с нарушением правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью средней тяжести.

Суд установил, что в апреле текущего года на девятом километре автодороги «Дубровка-Дедовичи» водитель автомобиля «Шевроле Орландо» не уступил дорогу транспортному средству «Фольксваген Пассат», движущемуся по главной дороге, что привело к столкновению автомобилей. В результате ДТП водителю «Фольксваген Пассат» был причинен вред здоровью средней тяжести согласно заключению эксперта.

Правонарушитель не явился на судебное заседание, но полностью признал свою вину. Суд, исследовав письменные материалы дела и оценив представленные доказательства, признал мужчину виновным в совершении правонарушения.

Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 16 000 рублей.

