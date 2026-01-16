 
Происшествия

Великолучанина отправили на уборку снега за долг по алиментам

0

Житель Псковской области не платил алименты на содержание 9-летней дочери и накопил долг в размере более 800 тысяч рублей. По решению суда отец должен был ежемесячно перечислять четверть своего дохода, однако не выполнял эти обязательства, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области. 

Фото: управление Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области

В отделении судебных приставов Великолукского, Куньинского и Новосокольнического округов возбудили исполнительное производство в отношении 38-летнего мужчины о взыскании средств на содержание несовершеннолетнего ребёнка. Мужчина не оказывал ему финансовую поддержку.

Судебный пристав-исполнитель учёл длительное уклонение от уплаты, отсутствие попыток добровольно погасить долг и привлёк мужчину к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ. Назначено наказание в виде 60 часов обязательных работ.

Мужчина отбывает наказание на благо Великолукского округа во время снежного периода, когда нагрузка на коммунальные службы особенно высока. Его направили на уборку улиц и общественных территорий от снега на безвозмездной основе.

В УФССП по Псковской области предупредили, что при дальнейшем уклонении от уплаты алиментов мужчине может грозить уголовная ответственность.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026