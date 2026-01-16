Великолучанина отправили на уборку снега за долг по алиментам

Житель Псковской области не платил алименты на содержание 9-летней дочери и накопил долг в размере более 800 тысяч рублей. По решению суда отец должен был ежемесячно перечислять четверть своего дохода, однако не выполнял эти обязательства, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области.

Фото: управление Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области

В отделении судебных приставов Великолукского, Куньинского и Новосокольнического округов возбудили исполнительное производство в отношении 38-летнего мужчины о взыскании средств на содержание несовершеннолетнего ребёнка. Мужчина не оказывал ему финансовую поддержку.

Судебный пристав-исполнитель учёл длительное уклонение от уплаты, отсутствие попыток добровольно погасить долг и привлёк мужчину к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ. Назначено наказание в виде 60 часов обязательных работ.

Мужчина отбывает наказание на благо Великолукского округа во время снежного периода, когда нагрузка на коммунальные службы особенно высока. Его направили на уборку улиц и общественных территорий от снега на безвозмездной основе.

В УФССП по Псковской области предупредили, что при дальнейшем уклонении от уплаты алиментов мужчине может грозить уголовная ответственность.