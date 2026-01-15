Почти 4,7 тысячи кубических метров снега вывезли в Великих Луках

В период с 8 по 14 января включительно коммунальные службы Великих Лук вывезли 4676 кубических метров снега, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Фото здесь и далее: администрация Великих Лук

Работы велись и ведутся силами муниципальных предприятий и субподрядных организаций круглосуточно, с использованием тяжёлой техники. Особое внимание уделяется центральным улицам, подъездным путям к социальным объектам и дворам многоквартирных домов. Отметим, с понедельника планируется привлечь дополнительные силы для устранения последствий непогоды.

Администрация города Великие Луки благодарит жителей за понимание и просит парковать автомобили с учётом работы снегоуборочной техники.