Почти 4,7 тысячи кубических метров снега вывезли в Великих Луках

В период с 8 по 14 января включительно коммунальные службы Великих Лук вывезли 4676 кубических метров снега, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Фото здесь и далее: администрация Великих Лук

Работы велись и ведутся силами муниципальных предприятий и субподрядных организаций круглосуточно, с использованием тяжёлой техники. Особое внимание уделяется центральным улицам, подъездным путям к социальным объектам и дворам многоквартирных домов. Отметим, с понедельника планируется привлечь дополнительные силы для устранения последствий непогоды.

Администрация города Великие Луки благодарит жителей за понимание и просит парковать автомобили с учётом работы снегоуборочной техники.

