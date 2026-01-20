 
Происшествия

На бывшего инспектора Псковской таможни завели дело по факту коррупции

0

В Псковской области возбудили уголовное дело в отношении бывшего ведущего инспектора отдела контроля за ввозом и оборотом товаров Псковской таможни. Его обвиняют в превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности по пункту «е» части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФСБ. 

Видео: Пресс-служба УФСБ России по Псковской области

Следствие установило, что инспектор за материальное вознаграждение помогал предпринимателю беспрепятственно провозить грузовой автотранспорт с санкционным товаром, минуя таможенный контроль. Обвиняемый заранее информировал подельника о местонахождении сотрудников таможенной службы и свободных от их надзора дорогах на границе между Республикой Беларусь и Российской Федерацией. За свои услуги он получил не менее одного миллиона рублей.

Расследование уголовного дела продолжается. Санкция статьи предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы.

