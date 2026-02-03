В Великих Луках росгвардейцы задержали 21-летнего подозреваемого в хищении кофе

Cотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в хищении товара из сетевого магазина в Великих Луках 2 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Около 14:00 наряд вневедомственной охраны получил сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в магазине, расположенном на Октябрьском проспекте.

Оперативно прибыв на место, росгвардейцы задержали 21‑летнего великолучанина. Молодой человек похитил из торгового зала две упаковки кофе.

По факту хищения проводится проверка.