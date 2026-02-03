 
Происшествия

В Великих Луках росгвардейцы задержали 21-летнего подозреваемого в хищении кофе

0

Cотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в хищении товара из сетевого магазина в Великих Луках 2 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Около 14:00 наряд вневедомственной охраны получил сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в магазине, расположенном на Октябрьском проспекте.

Оперативно прибыв на место, росгвардейцы задержали 21‑летнего великолучанина. Молодой человек похитил из торгового зала две упаковки кофе.

По факту хищения проводится проверка.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026