Неисправная печь стала причиной пожара в Пыталово

Возгорание одноэтажного двухквартирного жилого дома произошло на улице Комсомольской в Пыталово 3 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Сообщение о возгорании поступило в 15:38. Предположительной причиной стала неисправность отопительной печи. На возгорание реагировали семь областных пожарных и три единицы техники, спасены две хозяйственные постройки.

А в 00:52 поступило сообщение о возгорании жилого дома на улице Орджинской в деревне Сухарево Дновского муниципального округа. Возможной причиной стало короткое замыкание электропроводки внутри строения дома. Возгорание ликвидировали шесть специалистов МЧС России и две единицы техники.

