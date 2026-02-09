 
Происшествия

Жители Псковской области перевели мошенникам более 5 млн рублей

Неустановленные злоумышленники под видом правоохранителей и сотрудников разных организаций по телефону и в мессенджерах обманным путем ввели в заблуждение ряд жителей Пскова, Великих Лук, Невеля и Опочки, завладев их денежными средствами на общую сумму более 5 миллионов рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В частности, мошенники предложили собеседникам во избежание серьезных финансовых потерь перевести сбережения на «безопасные счета», что те и сделали. В итоге потерпевшие, поддавшись на ухищрения злоумышленников, лишились в общей сложности свыше 5 миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.

