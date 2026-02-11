Неизвестные подстрелили пса по кличке Лорд в Палкинском районе

Волонтеры спасли собаку, получившую огнестрельное ранение от неизвестных в Палкинском районе. О судьбе животного рассказали в псковском приюте «Лесопилка».
Фото здесь и далее: «Зоозащита. Приют «Лесопилка». Псков» / «ВКонтакте»
По словам волонтёров, пёс долгое время обитал неподалёку от одного из местных предприятий — туда он приходил за едой. Две недели назад животное исчезло, а вернулось в крайне тяжёлом состоянии: передвигалось лишь на трёх лапах, бок был прострелен.
Собаку немедленно забрали и доставили в ветеринарную клинику «Любовь и забота». Псу дали кличку Лорд.
Ветеринары констатировали: без срочной операции лапа не срастётся. При этом, несмотря на сильную боль, пёс вёл себя удивительно терпеливо.
Сейчас Лорд находится в клинике под наблюдением врачей. Ему предстоит сложная операция и длительный курс реабилитации.
Приют «Лесопилка» обращается ко всем неравнодушным с просьбой о помощи. Подробности можно узнать в посте приюта.