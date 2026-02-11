 
Происшествия

Неизвестные подстрелили пса по кличке Лорд в Палкинском районе

0

Волонтеры спасли собаку, получившую огнестрельное ранение от неизвестных в Палкинском районе. О судьбе животного рассказали в псковском приюте «Лесопилка».

Фото здесь и далее: «Зоозащита. Приют «Лесопилка». Псков» / «ВКонтакте»

По словам волонтёров, пёс долгое время обитал неподалёку от одного из местных предприятий — туда он приходил за едой. Две недели назад животное исчезло, а вернулось в крайне тяжёлом состоянии: передвигалось лишь на трёх лапах, бок был прострелен. 

Собаку немедленно забрали и доставили в ветеринарную клинику «Любовь и забота». Псу дали кличку Лорд.

 
«Лорд оказался очень терпеливым и добрым. Пока врач очищал огнестрельные раны — терпел, не пикнул. Да, в собаку стреляли! Пуля прошла вдоль тела, "обожгла“ бок в двух местах, зашла в мышцу на лапе, раздробила в хлам кость и вылетела у хвоста. На рентгене видны мелкие фракции от пули. Без операции лапа никогда не срастётся — кости разлетелись, есть несколько осколков. Лорду очень больно, лапка болтается», - рассказали волонтеры. 

Ветеринары констатировали: без срочной операции лапа не срастётся. При этом, несмотря на сильную боль, пёс вёл себя удивительно терпеливо.

Сейчас Лорд находится в клинике под наблюдением врачей. Ему предстоит сложная операция и длительный курс реабилитации.

Приют «Лесопилка» обращается ко всем неравнодушным с просьбой о помощи. Подробности можно узнать в посте приюта.

Прокомментировать
Сюжет

Зверские нравы: факты жестокого обращения с животными в Псковской области

Неизвестные подстрелили пса по кличке Лорд в Палкинском районе

«Кузница»: Как защитить братьев наших меньших?

Валерий Удалов о ситуации с оставленными на морозе собаками: Животные были выброшены на верную гибель
Другие материалы сюжета

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026