Полиция проводит проверку по факту стрельбы по псу в Палкинском районе

Сотрудники МО МВД России «Печорский» начали проверку по факту публикаций в СМИ и соцмедиа, в которых сообщается, что в Палкинском районе неизвестные стреляли в собаку по кличке Лорд. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: «Зоозащита. Приют «Лесопилка». Псков» / «ВКонтакте»

В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что волонтеры спасли собаку, получившую огнестрельное ранение от неизвестных в Палкинском районе. Животному требуется операция.