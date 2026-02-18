 
Происшествия

Дверь горела в пятиэтажном доме на улице Коммунальной в Пскове

0

Дверь в подвальном помещении пятиэтажного многоквартирного дома загорелась вчера в 13:59 на улице Коммунальной в Пскове. Пожар ликвидировали до приезда МЧС, пострадавших нет, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Предполагаемой причиной стало неосторожное обращение с огнём.

Также в деревне Воронцово Островского округа в 15:00 на улице Речной в многоквартирном доме произошло возгорание сажи в дымоходе из-за нарушения правил эксплуатации печи. На месте работали два специалиста противопожарной службы области и одна единица техники.

