Печорского предпринимателя наказали за продажу экстремистских футболок вблизи монастыря 

Печорский индивидуальный предприниматель, продававший футболки с изображением экстремистской (нацистской) символики, привлечен к административной ответственности, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Печорский суд вынес постановление по делу об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя по факту совершения им правонарушения, предусмотренного статьей 20.29 КоАП РФ (массовое распространение экстремистских материалов).

Согласно материалам дела, индивидуальный предприниматель продавал вещи (футболки) с изображением экстремистской (нацистской) символики в магазине, расположенном вблизи Псково-Печерского монастыря.

Факт реализации данного товара выявлен в результате совместно проведенных мероприятий пограничного управления ФСБ России по Псковской области и прокуратуры Печорского округа.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 3 000 рублей.

Футболки изъяты и уничтожены.