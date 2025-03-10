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Предпринимателя в Печорах оштрафовали за продажу детских рюкзаков с нацистской символикой

10.03.2025 14:11|ПсковКомментариев: 0

За продажу вещей с изображением экстремистских (нацистских) символик в Печорах назначен административный штраф (часть 1 статьи 20.3 КоАП РФ). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области, дело рассмотрел Печорский районный суд. 

Согласно материалам дела, индивидуальный предприниматель в магазине в Печорах продавал детские рюкзаки с изображением экстремистских (нацистских) символик.

Дело об административном правонарушении возбуждено по материалам проверки прокуратуры района и ПУ ФСБ России по Псковской области.

Суд признал индивидуального предпринимателя виновным в совершении указанного административного правонарушения и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 3000 рублей. 

Рюкзаки изъяты и уничтожены.

Источник: Псковская Лента Новостей
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