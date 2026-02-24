Более миллиона рублей перевели мошенникам жители Пскова, Великих Лук, Опочки и Дно

Ряд жителей Пскова, Великих Лук, Опочки, Дно поддался на уловки неустановленных лиц и лишился в общей сложности более миллиона рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, нескольким горожанам звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов, банковских учреждений и других организаций. И под предлогами необходимости предотвращения несанкционированного оформления кредита, а также перевода сбережений на «безопасные счета» ввели граждан в заблуждение. Некоторым собеседникам злоумышленники предложили дополнительный заработок в Сети. А отдельных пользователей аферисты лишили денег при осуществлении на интернет-сайтах операций купли-продажи товаров.

В итоге потерпевшие, поддавшись на эти уловки нечистых на руку лиц, лишились в совокупности свыше миллиона рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.