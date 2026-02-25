Мошенники заманивали псковичей простой, но высокооплачиваемой работой

Мошенники заманивали жителей Псковской области простой, но высокооплачиваемой работой, для которой не требуются специальные навыки, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону.

По версии следствия, неизвестные злоумышленники по телефону и в мессенджере обратились к некоторым жителям региона. Они представлялись менеджером по инвестициям и брокером. И предложили двум собеседникам из Пскова и Печорского муниципального округа на выгодных условиях организовать для них дополнительный заработок в Сети.

Граждане поддались на эту уловку и в итоге лишились в обшей сложности около полутора миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.