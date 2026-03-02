 
Происшествия

Проверку по факту гибели мужчины проводят в дновской деревне Дачное

0

Проверку по сообщению о гибели мужчины при пожаре проводятся в Дновском округе, сообщили Псковской Ленте Новостей в СУ СК РФ по Псковской области.

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

В правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на месте пожара в одном из частных домов в поселке Дачное Дновского округа тела мужчины со следами воздействия высоких температур. 

По полученной информации, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с  огнем. В настоящее время по материалу проверки назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

