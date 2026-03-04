«Коллекционера» смартфонов поймали полицейские в Великих Луках

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки выявили «коллекционера» смартфонов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, ночью 25 февраля, разбив стекло, злоумышленник проник в магазин на Октябрьском проспекте и украл несколько сотовых телефонов известных мировых брендов. По предварительным данным, причиненный ущерб составил более 100 тысяч рублей.

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и установили личность подозреваемого. Это – безработный, ранее судимый великолучанин 1991 года рождения.

В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется следствие.