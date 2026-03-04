Около 13 миллионов рублей отдали псковичи и великолучане мошенникам

Около 13 миллионов рублей лишился ряд жителей Псковской области после общения с неизвестными аферистами, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону.

По версии следствия, к нескольким жителям Пскова, Великих Лук и Псковского муниципального округа с использованием телефонов и в мессенджерах обратились неустановленные лица, которые представлялись правоохранителями и сотрудниками других организаций. И под предлогами необходимости декларирования сбережений, а также перевода их на «безопасные счета» они ввели своих собеседников в заблуждение.

В итоге потерпевшие не досчитались в общей сложности около 13 миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.