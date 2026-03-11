 
Происшествия

В Пскове вынесен приговор полицейскому, застрелившему инструктора в тире

Приговором Псковского городского суда завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении сотрудника полиции Фоминова, который в марте 2025 года при проведении занятия в тире в Центре профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области при отработке упражнений, проявив преступную небрежность, произвел выстрел из боевого пистолета в преподавателя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области. 

Фоминов не признал вину, но суд исследовал доказательства и установил причинно-следственную связь между действиями подсудимого и наступившей смертью потерпевшего.

Дело было возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ.

При назначении наказания суд учел, что преступление совершено по неосторожности, а также совокупность смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих.

Фоминову назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.

Исковые требования в размере одного миллиона рублей, заявленные потерпевшей стороной, удовлетворены в полном объеме.

