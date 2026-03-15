 
Происшествия

7 месяцев лишения свободы назначили жителю Пыталово за вождение в нетрезвом виде

Прокуратура Пыталовского района поддержала государственное обвинение в отношении местного жителя 1991 года рождения. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 264.1 УК РФ (управление другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Пыталовского района. 

Установлено, что ранее мужчина уже был осуждён за вождение в нетрезвом виде. Приговором Пыталовского районного суда от 4 октября 2023 года ему были назначены обязательные работы и лишение права управления транспортными средствами на срок 3 года 1 месяц.

Несмотря на это, 6 января 2026 года обвиняемый вновь сел за руль квадроцикла в состоянии алкогольного опьянения. Его остановили сотрудники ГИБДД в городе Пыталово.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 7 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 4 года 2 месяца.

