БПЛА сбит над территорией Псковской области сегодня, 22 марта. Об этом сообщило Минобороны России в своём канале Мax.

С 13:00 до 18:00 дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 97 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

47 БПЛА– над территорией Брянской области;

25 БПЛА – над территорией Смоленской области;

10 БПЛА – над территорией Белгородской области;

7 БПЛА – над территорией Новгородской области;

5 БПЛА – над территорией Курской области;

2 БПЛА – над территорией Ленинградской области;

1 БПЛА – над территорией Псковской области.

Напомним, что, в связи с опасностью БПЛА в воздушном пространстве Псковской области, в аэропорту Пскова введены ограничения на взлет и посадку. Также возможно понижение скорости мобильного интернета.