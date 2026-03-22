БПЛА сбит над территорией Псковской области сегодня, 22 марта. Об этом сообщило Минобороны России в своём канале Мax.
С 13:00 до 18:00 дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 97 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
47 БПЛА– над территорией Брянской области;
25 БПЛА – над территорией Смоленской области;
10 БПЛА – над территорией Белгородской области;
7 БПЛА – над территорией Новгородской области;
5 БПЛА – над территорией Курской области;
2 БПЛА – над территорией Ленинградской области;
1 БПЛА – над территорией Псковской области.
Напомним, что, в связи с опасностью БПЛА в воздушном пространстве Псковской области, в аэропорту Пскова введены ограничения на взлет и посадку. Также возможно понижение скорости мобильного интернета.