Беспилотник попал в телевизионную вышку в Плюсском округе

Беспилотный летательный аппарат попал в телевизионную вышку, сообщается в канале губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в MAX.

«В Плюсском районе беспилотным летательным аппаратом повреждена телевизионная вышка. Пострадавших нет. В настоящее время угрозы для жизни и здоровья людей нет. Напоминаю, что запрещается приближаться к обломкам БПЛА и снимать на видео работу оперативных служб и последствия атаки БПЛА. Информацию о падениях и пролетах БПЛА прошу незамедлительно передавать по телефону 112», - сообщил губернатор.

Ранее стало известно, что над Псковской областью ночью был сбит беспилотный летательный аппарат. Дроны были сбиты также над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом и над акваторией Азовского моря.