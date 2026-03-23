 
Общество

Над Псковской областью ночью был сбит БПЛА

Над Псковской областью ночью был сбит беспилотный летательный аппарат. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 249 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

Изображение сгенерировано ИИ

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 249 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сообщении,

Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом и над акваторией Азовского моря, пишет РИА Новости.

Вчера, 22 марта, губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о введении ограничений в регионе в связи с беспилотной опасностью. Позже сообщалось о сбитом над областью беспилотнике.

 
Аэропорт Пскова со вчерашнего дня закрыт на взлет и посадку.
 

 

