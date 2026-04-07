 
Происшествия

Островичка предстанет перед судом за убийство соседа

В Островском округе завершено расследование уголовного дела в отношении женщины, обвиняемой в причинении тяжкого вреда здоровью соседа со смертельным исходом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в следственном управлении Следственного комитета по Псковской области. 

Видео: СУ СК России по Псковской области

По версии следствия, вечером 15 декабря 2025 года пострадавший пришел в гости к своей соседке, где между ними произошел конфликт, в ходе которого женщина ударила мужчину ножом в ногу. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Преступление квалифицировано по части 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).

Тело 39-летнего мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили в одном из частных домов островской деревни Демешкино. 

