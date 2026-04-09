Полиция проводит проверку по факту жестокого убийства собак-спасателей в Псковской области

В ходе мониторинга СМИ и соцмедиа сотрудники регионального управления МВД России выявили публикацию об убийстве двух собак из поискового отряда в Псковском муниципальном округе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам представителей ведомства, заявлений по данному факту в ОМВД России по Псковскому району не поступало.

Полицейские незамедлительно начали проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, собак-спасателей из поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» жестоко убили во время тренировки в Псковской области.