Полиция проводит проверку по факту жестокого убийства собак-спасателей в Псковской области

В ходе мониторинга СМИ и соцмедиа сотрудники регионального управления МВД России выявили публикацию об убийстве двух собак из поискового отряда в Псковском муниципальном округе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.
По словам представителей ведомства, заявлений по данному факту в ОМВД России по Псковскому району не поступало.
Полицейские незамедлительно начали проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, собак-спасателей из поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» жестоко убили во время тренировки в Псковской области.