 
Происшествия

Собак-спасателей из поискового отряда «ЛизаАлерт» жестоко убили в Псковской области

Собак-спасателей из поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» жестоко убили во время тренировки в Псковской области. Об этом сообщила инструктор-дрессировщик, кинолог, специалист по коррекции поведения, старшая кинологического направления Псковской области поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», аттестованный в «ЛизаАлерт» судья по поисково-спасательной службе, руководитель кинологического отдела в благотворительном проекте «Дело в собаке», соучредитель ПРОО «Зоозащита» Юлия Иванова в своей группе «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Юлия Иванова / «ВКонтакте»

«Бэсти и Люмен больше нет. Я нашла в себе силы написать это, только чтобы рассказать, что так может случиться. Возможно, это кому-то поможет и спасет чью-то жизнь», — с горечью сообщила кинолог. 

По словам Юлии Ивановой, утром собаки отправились на тренировку по поиску тел погибших. Все шло в обычном режиме: четвероногие спасатели, самостоятельные в поиске, отошли на некоторое расстояние. Но в какой-то момент кинолог услышала выстрелы.

«Я заорала их имена. Побежала в направлении, куда они ушли. Я бежала и кричала из последних сил, звала их. Но они не возвращались», — пишет специалист.

Спустя время она нашла своих питомцев мертвыми. Кинолог подчеркнула, что собаки находились в ярких сигнальных попонах и были с громкими колокольчиками, которые всегда сопровождают работу поисковиков. Это заставляет женщину полагать, что убийство было умышленным.

Юлия Иванова добавила, что ее собаки были настоящими героями, спасавшими жизни и приносившими в мир добро. Кинолог признается, что не может принять случившееся и едва держится.

«Как жить?! Мои прекрасные героические собаки-спасатели, которые вкладывали себя в такую сложную и тяжелую работу, были убиты. Те, кто принес в этот мир столько счастья, тепла и сделал столько добрых дел. За что?! Почему?! Я не верю, что это все на самом деле. Я не могу принять это. Я не могу прийти в себя. С ними что-то во мне сломалось. Держусь из последних сил», — призналась женщина.

Юлия Иванова сообщила, что знакомые сотрудники правоохранительных органов пообещали приложить все силы для поиска и наказания виновных. Помимо этого, сейчас ведется работа с юристом. Рядом с местом трагедии находятся несколько деревень и воинская часть. 

