Накопитель сырья полностью выгорел в промзоне плюсского Замошья

Возгорание в промзоне произошло в деревне Замошье Плюсского муниципального округа 14 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Сообщение о возгорании поступило в 12:56. Производственный накопитель сырья выгорел изнутри по всей площади. Внутри сгорели 35 рулонов упаковочного материала и торфяная пыль объемом в три кубометра.

Предположительной причиной стало самовозгорание веществ и материалов.

На месте работали десять специалистов областной пожарной охраны, 15 специалистов добровольной пожарной охраны и четыре единицы техники.